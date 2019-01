“Ele e a câmera vão de tragédia em tragédia pelas águas que inundam Recife. De show em show na esperança de que Anitta deixe os seios de fora”. Assim Roberto Araújo, diretor da Editora Europa, responsável pelo anuário “O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro”, exemplifica o fazer do dia a dia do fotojornalista. O livro chega à 10ª edição apresentando as imagens que contam a história recente do Brasil.

Dois dos profissionais do Hoje em Dia tiveram os trabalhos reconhecidos na publicação, já à venda. A edição conta com fotos que marcaram 2017 e o início de 2018, e figuraram em jornais, revistas, sites e portais de notícias do Brasil e no exterior.

O repórter fotográfico Flávio Tavares, de 32 anos, que apareceu em seis edições do anuário e, em 2017, foi eleito “Revelação do Fotojornalismo Brasileiro”, ficou feliz com o resultado.

“Estou no Hoje em Dia desde 2011, foi onde comecei. Dividir a publicação com grandes referências do fotojornalismo brasileiro é um reconhecimento do meu trabalho”, diz.

Lucas Prates, de 36 anos e há dez no jornal, também destaca a importância da homenagem. “Ter uma foto publicada no livro é sinônimo de todo esforço e dedicação que temos para levar as melhores imagens aos nossos leitores”, afirma.

“O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro – 2017”, 214 p. Preço R$ 99,90. Nas livrarias do país ou pelo livrariaeuropa.com.br

Jair Bolsonaro ajeitava o cabelo em palestra em Belo Horizonte enquanto ganhava o clique de Flávio Tavares; imagem foi capa da revista Veja

Juliana Paolinelli, primeira brasileira que importou remédio à base do extrato de maconha no Brasil, foi fotografada por Lucas Prates

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, lançou os óculos para a plateia na Esplanada do Mineirão; momento foi registrado por Tavares

