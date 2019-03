Ludmilla disse estar "profundamente triste" com a confusão que ocorreu durante o desfile do bloco Fervo da Lud, nesta terça-feira, 5. Uma confusão provocou o encerramento mais cedo do bloco da cantora, no Centro do Rio.



"Gente, o Carnaval é tempo de festa, alegria, união e também de doação de amor ao próximo, um momento de respiro para um povo que batalha o ano todo para alcançar seus objetivos. Há dois anos, criei o Fervo da Lud com isso em mente: levar alegria e diversão ao maior número de pessoas e hoje, lamentavelmente, isso não foi possível", escreveu a cantora ao publicar uma imagem em branco no Instagram.



"Fomos interrompidos e estou profundamente triste por ter presenciado tamanha agressividade ao próximo, mas certa de que optamos pela melhor opção, pois minha prioridade sempre será o bem-estar de todos", completou.

Briga



O bloco da cantora seguia pela Avenida Primeiro de Março quando, após três horas de desfile, quando uma briga generalizada no meio do público interrompeu o evento. Policiais militares jogaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o tumulto. Um homem que estava ferido foi imobilizado pelos policiais e retirado do local algemado.



"Espero que o total do amor que gostaria de ter doado hoje cantando seja transmitido nessa mensagem. Mais amor! Mais paz! Fiquem bem e contem comigo. Amo vocês!", finalizou Ludmilla em sua mensagem para os fãs.