A previsão do tempo para o fim de semana aponta mais calor em Belo Horizonte e, entre as melhores soluções para diminuir o incômodo, estão sair de casa e aproveitar atividades ao ar livre. A programação em Belo Horizonte, neste sábado (9) e domingo (10), traz algumas atividades gratuitas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (8).

Uma delas é o evento Bem Bom, no Buritis, que vai promover uma série de atividades culturais, físicas e educativas para o público com foco nas mulheres.

Confira a programação:

Sábado, 9 de março

Bem Bom no Buritis – Dia Internacional da Mulher

Apresentações culturais diversas, com espaço aberto para talentos locais, exposições, demonstrações artísticas, oficinas, jogos, brincadeiras, caminhada ecológica e outras ações fazem parte da programação da atividade, que se estende pelo fim de semana.

Horário: das 9h às 16h.

Local: Parque Aggeo Pio Sobrinho – Avenida Professor Mário Werneck, 2691 – Buritis

Tai Chi Chuan

Para quem precisa de um momento de relaxamento, esta milenar arte marcial chinesa é reconhecida também como uma forma de meditação em movimento, com elementos que remetem ao taoismo e à alquimia chinesa. Quem quiser participar deve se inscrever com o professor José Marcelo, pelo e-mail marcellogriffoni@gmail.com ou pelo telefone (31) 9 9945-3938.

Horário: das 8h às 9h30.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377 - Centro (Praça do Trenzinho).

Aula de Lian Gong

O Lian Gong é uma prática corporal fundamentada na Medicina Tradicional Chinesa, especialmente desenvolvida para prevenir e tratar dores no corpo. Os interessados nas aulas devem usar roupas confortáveis.

Horário: das 9h às 10h.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377 - Centro (Pista de Patinação).

Basquete Popular no Bairro

Os participantes podem ter qualquer idade ou gênero para jogar, mas as aulas durante a manhã são para as crianças e à tarde para o público juvenil e adulto. Na atividade serão ensinados e desenvolvidos fundamentos do basquete. Os interessados devem usar tênis, short e camiseta e, se tiverem, levar uma bola de basquete.

Horário: das 9h às 18h

Local: Parque Vencesli Firmino da Silva – Rua dos Agrônomos, 285 - Alípio de Melo.

Domingo, dia 10 de março

Bem Bom no Buritis – Dia Internacional da Mulher

Apresentações culturais diversas, com espaço aberto para talentos locais, exposições, demonstrações artísticas, oficinas, jogos, brincadeiras, caminhada ecológica e outras ações fazem parte da programação da atividade, que se estende pelo fim de semana.

Horário: das 9h às 16h.

Local: Parque Aggeo Pio Sobrinho – Avenida Professor Mário Werneck, 2691 – Buritis

Aula de defesa pessoal feminina

Mulheres de todas as idades podem participar da atividade, que vai dar orientações sobre a prática de defesa pessoal feminina.

Horário: das 10h às 12h.

Local: Parque Jacques Cousteau – Rua Augusto José dos Santos, 366 - Betânia.

Aula de Yoga – Amyoga

Quem quiser praticar a modalidade que tem conquistado cada vez mais adeptos ao redor do mundo tem a oportunidade perfeita através das aulas oferecidas no Parque Municipal. A orientação é que os interessados usem roupas confortáveis e levem um colchonete ou canga para usar durante a atividade.

Horário: 9h.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro (Pista de Patinação).

Campanha de prevenção do Glaucoma

O público que passar pelo Parque Municipal na manhã de domingo vai poder realizar testes rápidos para verificar a pressão interna ocular. Profissionais da saúde estarão no local para, além dos testes, orientar sobre o glaucoma.

Horário: das 9h às 12h30.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377 - Centro (Praça do Trenzinho).

Aula de Yoga

As aulas de yoga oferecidas no Parque Rosinha Caldas são outra opção para quem quer praticar a modalidade. As orientações são gratuitas e abertas a toda a população.

Horário: das 9h às 11h.

Local: Parque Rosinha Cadar – Rua Rodrigues Caldas, 351 - Santo Agostinho.

Leia mais:

TVs apresentam programação especial no Dia Internacional da Mulher

Ligue 180 recebeu 17,8 mil denúncias nos primeiros dois meses de 2019

Renda média de trabalhador homem é 26% maior do que a da mulher, diz IBGE