É hora de soltar a voz e mostrar o seu talento no “Voz de Minas”, quadro que estreará em breve no programa “D’Elas”, comandado por Raquel Muniz e produzido pelo Centro Universitário Funorte. As inscrições estarão abertas até 16 de agosto, com o candidato devendo enviar um vídeo de até cinco minutos contendo uma música à sua escolha, além de uma breve apresentação pessoal.

“Queremos descobrir novas vozes em Minas que estavam guardadas durante esta pandemia. Uma das coisas que mais fizeram falta nesse período foi a música. Como Minas não tem praia, a nossa diversão é cantar e ouvir boa música. O Estado tem uma manifestação musical que é grande e diversa”, observa a apresentadora Raquel Muniz, que espera ver representantes de todas as regiões mineiras.

Os documentos para preenchimento da inscrição podem ser obtidos no site da Funorte

Os selecionados do “Voz de Minas”, escolhidos por um corpo técnico, concorrerão a um prêmio de R$ 5 mil para o primeiro colocado, que ainda terá a possibilidade de quatro horas de estúdio para gravação de um trabalho autoral, além da produção de um clipe. Já o segundo lugar levará para casa a quantia de R$ 3 mil. Fechando o pódio do programa, o terceiro ficará com R$ 1 mil.

Os participantes dessa primeira edição, que obrigatoriamente devem ter residência em Minas e serem maiores de 18 anos, passarão por audições, avaliações, dinâmicas de ensaios, apresentações e receberão auxílio de profissionais. O detalhamento das dinâmicas será informado logo após o encerramento das inscrições. É importante lembrar que cada participante só poderá se inscrever uma vez.

A apresentadora revela que o desejo dos realizadores é não parar nessa edição. “Esperamos a participação de Minas Gerais inteira. Estamos enxergando longe para, no futuro, possivelmente fazer edições por regiões e até fora do Estado”, salienta Raquel Muniz. A ideia também é visitar as cidades de alguns participantes, aproveitando o formato itinerante do programa.