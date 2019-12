O Novo Céu, organização filantrópica que acolhe pessoas com paralisia cerebral, lançou, na última semana, um programa destinado a doações no YouTube, o "Doa Lá Dá Cá", com a transmissão de 12 episódios na primeira temporada e que conta com a participação de artistas mineiros.

O primeiro programa foi inaugurado pela cantora e compositora Fernanda Takai

Assim como a cantora Fernanda Takai, outros artistas também terão programas exclusivos com apresentação da jornalista Luciana Avelino, gravados nos locais escolhidos por eles e exibido de 15 em 15 dias pelo canal. A ideia é que eles se “desapeguem” de itens pessoais e cheios de história para serem transformados em recursos destinados à causa (roupas, acessórios, artigos de decoração e arte).



O programa é um projeto exclusivo do Novo Céu e conta com a parceira da Guerrilha Filmes. Os artistas de Minas que participam são personalidades de referência em diversos segmentos como arte, moda, literatura, música, teatro e artes plásticas. Entre os convidados estão nomes como Rogério Fernandes, Kayete, Polly Angel, Carlos Nunes, Ronaldo Fraga, Cris Guerra, Victor Dzenk e outros.

"O lançamento do Doa Lá Dá Cá reuniu toda a equipe de trabalho que se dedica voluntariamente à produção do programa. Foi um momento muito especial de confraternização e celebração em prol do Novo Céu. Algumas participações ainda não foram reveladas e o público será surpreendido a cada episódio”, conta a responsável pelo projeto Novo Céu, Nathália Simões..

As histórias dos artistas, dos itens doados, bastidores e a reflexão de cada um sobre o ato de doar poderão ser conferidas no canal do YouTube.



Além disso, uma loja virtual será lançada com todos os itens disponíveis para compra, todas as peças arrecadadas são acompanhadas da assinatura do doador. A loja virtual está disponível no Instagram @doaladaca.



Assista ao vídeo do lançamento do projeto e se emocione:







