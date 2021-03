Para quem acompanha o "Big Brother Brasil", percebe nitidamente o envolvimento de grandes marcas no desenvolvimento do conteúdo do programa, não se limitando a apenas veicular inserções comerciais. A narrativa é impulsionada muitas vezes por algumas ações de marketing.

Recentemente a novela "Amor de Mãe", também da Rede Globo, contou com ação semelhante. Em dois capítulos exibidos no mês de março, a cervejaria Itaipava patrocinou uma cena em que o personagem de Vladimir Brichta pede duas cervejas no bar de Nanda Costa.

A inserção da Itaipava teve um desdobramento inédito na TV brasileira, quando, no dia seguinte, durante o intervalo comercial, a cena de Brichta e Nanda ganhou continuidade com a participação da garota-propaganda Aline Riscado.

"Usar o poder do entretenimento para comunicar com o público de forma sutil e natural, dentro da narrativa da novela, aproveitando, ainda, os atribuitos positivos dos personagens, com certeza foi uma ótima sacada", analisa Eliana Cassandre, responsável pelo marketing da cervejaria.