Está à procura de um bom programa, com entrada gratuita, para levar seus filhos, sobrinhos ou afilhados na manhã deste domingo (9)? Então, se arrume pois o Memorial Vale, na Praça da Liberdade, no Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, inicia às 11h, um bailinho de Carnaval muito especial, sem restrição de faixa etária.

Trata-se de apresentação do MPBaixinhos Para Todas as Idades. O grupo trará as principais canções da música infantil brasileira, incluindo cantigas de roda e grandes hits dos anos 80, em um musical lúdico, com circo, dança e instrumentos feitos de material reutilizável.

Formado por Maria Tereza (cantora e atriz), Letícia Damaris (guitarrista), Leo Lana (baterista), Verônica Zanella (baixista), Fernanda Flores (artista circense) e Chico Tavolaro (artista circense), a trupe tem como proposta trazer de volta ao público canções para crianças e músicas consagradas de artistas como Vinícius de Moraes e Toquinho, Chico Buarque, Guilherme Arantes, Trem da Alegria e Balão Mágico.

De acordo com o memorial, a entrada é gratuita, mas sujeita a lotação: é necessário retirar senhas uma hora antes do evento. Veja o repertório do evento:

Marcha Soldado - Domínio Público

Ciranda, cirandinha - Domínio Público

Escravos de Jó - Domínio Público

Cai, cai balão - Domínio Público

Sambalelê - Domínio Público

A Baratinha - Domínio Público

O Sítio do Seu Lobato - Domínio Público

Não há ninguém mais feliz - Vila Sésamo

Sítio do Pica Pau Amarelo - Gilberto Gil

Emília - Baby do Brasil

O Pato - Vinícius de Morais

A Casa - Vinícius de Morais

Galinha D'angola - Vinicius de Morais

O Girassol - Vinícius de Morais

A História de uma gata - Chico Buarque

Bicharia - Chico Buarque

Lindo Balão Azul - Guilherme Arantes

Carimbador Maluco - Raul Seixas

Uni Duni Tê - Michael Sullivan

Pula Corda - Chico Roque/Ed Wilson

Superfantástico - Ignácio Ballesteros/Difelissatti/Edgar Poças

Ilariê - Michael Sullivan

Lua de Cristal - Cid Guerreiro/Dito/Ceinha

Serviço

MPBaixinhos Para Todas as Idades no Memorial Vale

Data: 9 de fevereiro (domingo)

Horário: 11 horas

Local: Memorial Vale, Praça da Liberdade, 640, esquina com Gonçalves Dias.

Entrada gratuita, sujeita a lotação do espaço, com retirada de senhas uma hora antes do evento.