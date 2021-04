Realizado pela Pólobh, com apoio do Sesc em Minas, acontece na quinta (15) e na sexta-feira (16) o “Amanhãs: Diálogos sobre o mercado cultural – O futuro das artes pós-pandemia”, em formato online e com acesso gratuito. É preciso fazer inscrição pelo Sympla.

O projeto visa devolver estratégias e diálogos entre agentes da área em busca de reflexões em meio ao cenário em que vivemos. Serão quatro painéis, com a presença de lideranças das esferas público e privada de várias partes do Brasil.

“Após os aprendizados gerados em 2020 e abertos aos desafios que se renovam em 2021, percebemos ser a hora de clarear nossas ideias à frente do mercado, dialogar sobre como vamos sobreviver no presente e como será nosso futuro. Esse ‘movimento de reinvenção’, com certeza, foi uma oportunidade de aprendizado. Mas como vamos seguir daqui para frente?”, indaga Marisa M. Coelho, diretora da Pólobh.

Confira abaixo a programação e outras informações sobre o evento

CICLO DE DEBATES

“Amanhãs: Diálogos sobre o mercado cultural | O Futuro das Artes Pós Pandemia”

15 de abril (quinta-feira)

AMANHÃ 1 – A ERA DOS FESTIVAIS

De 09h às 11h00

Convidados:

Fernando Zugno - Diretor e Curador das últimas edições do Porto Alegre em Cena.

Marah Costa - Diretora de Eventos da Belotur | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Victor Magalhães - Gestor e Produtor Cultural - Coordenador Geral do Palco Hip Hop

Steffen Dauelsberg - CEO Dellarte Solucões Culturais | Membro do Conselho Consultivo Instituto Dell'Arte

Lídia Mendes Literatura - Fundação Municipal de Cultura - PBH

Mediação: Soraya Martins (Sesc Palladium)



AMANHÃ 2 – CULTURA E ECONOMIA

De 11h às 13h00

Convidados:

Gabriel Portela - Secretário Municipal Adjunto de Cultura de Belo Horizonte

Carol Braga - Jornalista e Fundadora do portal Culturadoria

Tatiana Silva - Cofundadora e Diretora Executiva do FA.VELA

Eduardo Saron - Dirigente Itaú Cultural

Karla Danitza - Coordenadora de Programação Cultural - MM Gerdau

Mediação: Diogo Horta (Sesc Palladium)

16 de abril (sexta-feira)



AMANHÃ 3 – ACESSO: PARA QUEM?

De 09h às 11h00

Convidados:

Kátia Latufe - Diretora de Negócios da Sympla

Leonardo Moraes Batista - Educador, Curador, Musicista e Pesquisador. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisa Etnomusicológica Negô, conveniado ao Laboratório de Etnomusicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Programa de Pós-Graduação em Música

Antônio Grassi - Diretor Presidente do Inhotim

Milena Pedrosa - Subsecretária de Turismo do Estado de Minas Gerais

Mediação: Amanda Moreira (Sesc Palladium)

AMANHÃ 4 – CENTROS CULTURAIS: DESAFIOS E RESSIGNIFICAÇÕES

De 11h às 13h00

Convidados:

Eliane Parreiras - Presidente da Fundação Clóvis Salgado

Natasha Faria - Surperintendente do Centro Dragão do Mar

Aline Vila Real - Diretora de Promoção das Artes da Fundação Municipal de Cultura de BH

Ray Ribeiro - Gestora Cultural

Mediação: Priscilla D'Agostini de Faria (Sesc Palladium)