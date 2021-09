Artistas, empreendedores e colaboradores do projeto Somos Comunidade, iniciativa de apoio e valorização da comunidade Morro das Pedras, na região Oeste de Belo Horizonte, participaram de rodas de conversa sobre experiências de profissionais do bairro. Os bate-papos foram gravados no Palácio das Artes, no Centro da capital, e serão exibidos gratuita e virtualmente neste sábado (25) e domingo (26), às 20h.

De acordo com a Coreto Cultural, realizadora do "Morro Talks", o objetivo da ação é dar visibilidade aos encontros e compartilhar aprendizados dos participantes do projeto. O evento é uma das fases finais do ciclo 2020/2021 do Somos Comunidade.

"A verdadeira transformação comunitária se dá por meio da acolhida, da escuta e do trabalho co-criado colaborativamente. A Coreto sente-se honrada em construir, junto com a comunidade e com o Instituto Unimed-BH, um programa de impacto social criativo no Morro das Pedras, local que tanto nos ensina e que reúne inúmeros talentos e grande potencial", contou a diretoria artística e de operações da Coreto Cultural, Lilian Nunes.

Programação

No dia 25 de setembro, sábado, às 20h, vai ao ar o encontro que teve como tema "Artistas e empreendedores do Morro das Pedras". Em pauta, os desafios e oportunidades encontradas e o que fica de legado para a comunidade. Os participantes dessa roda de conversa são todos moradores do Morro das Pedras e são prestadores de serviços para o Somos Comunidade.

No domingo (26), será apresentada a roda de conversas "Escola de Artes", na qual os participantes falam dos desafios de manter a escola funcionando em ano pandêmico e os impactos para crianças e jovens participantes da Escola de Artes.

"Um encontro entre pessoas que acreditam na arte como uma forma de transformar vidas. Momento que me encheu o coração ao nos surpreendermos com o tamanho e a beleza da trajetória já construída por tantas mãos, e que faz parte da história de muitas vidas na comunidade Morro das Pedras", contou a diretora artística e coordenadora pedagógica, Inês Amaral, uma das convidadas do Morro Talks.

Os vídeos poderão ser vistos no canal no Youtube do Somos Comunidade (clique aqui).

Leia mais:

Museu de Ciências Naturais da PUC é reaberto ao público após um ano e meio; saiba como visitar

Recuperando bem a cada dia, Pelé é registrado cantando hino do Santos em Hospital; veja vídeo

'Brasileiro está trocando carne bovina por pé de galinha, até o ovo está muito caro', diz economista