As fotos do Calendário Solidário 2022, projeto da relações públicas Ludmilla Araújo, serão expostas no BH Shopping a partir desta quinta-feira (9). A iniciativa acontece desde 2018, com a participação de personalidades e tradicionais famílias mineiras para uma ação social, conectando aqueles que precisam de ajuda aos que têm interesse em estender as mãos e um “pedacinho” do coração.

Para marcar o lançamento do calendário do próximo ano que tem as fotos assinadas por Leca Novo, Ludmilla receberá convidados em um evento exclusivo para convidados, no Vila Chalezinho, em Nova Lima, nesta quarta-feira (8), com um show de Marco Túlio Lara, do Jota Quest.

O show será transmitido em formato de live pelas redes sociais do projeto. Na compra de um calendário, os convidados vão concorrer a sorteios de vários presentes.

Segundo Ludmilla, a iniciativa surgiu para unir quem precisa de ajuda e quem gosta de ajudar o próximo. “O objetivo é ajudar as pessoas. Se cada um fizer um pouquinho, a gente diminui toda essa desigualdade social. Em vez de construirmos muros que dividem as pessoas, porque não construir uma mesa maior com mais amor e solidariedade?”, disse.

Neste ano, o Calendário Solidário contará com a participação de nomes como Carol Toledo e família, Ana Gutierrez e família, Alessandra Mattar e filha, Cris Carneiro e filhas, Ludmilla Botelho, Igor Alves, Kenia Cheib, as empresas Tianelli Jóias por Tiana e Carol, Ouro Savassi por Leonardo Caldeira, Lenz Studio de Beleza por Bruna Lenz, Juber Motors Imports, Forno de Minas por Helder Mendonça e Carol, Super Nosso por Rafaela Nejm, Clínica Maximune por Manuella Duarte, Clínica Transformando Faces por Igor Alves, CarpeDiem por Thati e Michel Irrthum e Confecção Charth por Nastácia e Diego Faria.

Também integram o elenco do calendário oito convidados "maduros", selecionados pela curadoria da jornalista Natália Dornellas, importante ativista da terceira idade, que faz um belo trabalho de divulgação e conscientização contra a "velhafobia" em suas redes sociais. Entre eles, Pichita Lanna, Sr. Miura, Vó Lóca e outros grandes nomes com muita história para contar, que emprestam seus rostos, mãos e experiências para mostrar que a longevidade tem muitas caras, jeitos e merece respeito pelo seu legado.

O projeto ainda terá a participação das influencers Ângela Dariva, Joana Mourão e Gaby Menotti. E patronesses como Magda Carvalho, Melissa Gualberto e Ana Paula Rocha. A realização do Calendário Solidário tem o apoio de BH Shopping, Diamond Mall, Bigráfica, Equipe 1 – som e luz, UP Produções, Romano Comunicação e Brietome BH.

A exposição no BH Shopping vai até 9 de janeiro. Em seguida, será transferida ao Diamond Mall, de 10 de janeiro a 10 de fevereiro.

As entidades assistidas com o Calendário Solidário 2022 são: República de Idosos Nossa Senhora da Abadia, Lar de Idosos Recanto da Saudade e Lar Sempre Vivas. Mais informações nas redes sociais, através dos perfis @calendariosolidariola e @ludmillaaraujooficial.

