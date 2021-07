O palco do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Belo Horizonte vai ficar pequeno para as primeiras atrações musicais presenciais neste ano.

Idealizado pelo músico, compositor, arranjador e saxofonista Leo Gandelman, com apoio do produtor cultural Pablo Castellar, o projeto Quadrilátero vai promover quatro encontros de músicos em quatro dias.

São 16 artistas no palco, entre eles, Pretinho da Serrinha, Robertinho Silva, Henrique Cazes, Mauro Senise, Nivaldo Ornellas, Carla Rincón.

As apresentações são individuais e intercaladas com o quarteto no palco, muitos músicos vão tocar pela primeira vez juntos.

Além dos shows, o Quadrilátero traz debate com os músicos e uma masterclass com Leo Gandelman.

As apresentações serão de 29 de julho à primeiro de agosto, sempre às 20 horas.

O músico Leo Gandelman conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o projeto Quadrilátero, nesta terça-feira (27), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.