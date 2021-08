Foi lançado nessa quinta (26) o edital do Programa Cultural 2021, que vai disponibilizar até R$ 9 milhões para projetos culturais de todo o país. A iniciativa é das empresas do grupo Eletrobras (CGT Eletrosul, Chesf, holding Eletrobras, Eletronorte, Eletronuclear, Furnas e Itaipu Binacional). A inscrição é gratuita e deve ser realizada até 17 de setembro. A divulgação do resultado ocorrerá até 29 de outubro.

As propostas vencedoras serão contratadas entre 4 de novembro deste ano e 31 de janeiro de 2022, a previsão de realização dos projetos é de 1º de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

Serão patrocinados projetos de quatro áreas da Lei Rouanet: artes cênicas (dança, teatro e teatro musical); patrimônio cultural material e imaterial (preservação, restauração, conservação, salvaguarda, identificação, registro, educação patrimonial e acervos do patrimônio cultural material e imaterial); música (erudita e instrumental); e museus e memória (planos anuais de atividades e elaboração de planos museológicos).

Podem concorrer projetos de pessoas jurídicas, inclusive microempreendedor individual (MEI), e pessoas físicas que sejam brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros residentes no Brasil.

Inovação

De acordo com o edital, serão valorizados projetos inovadores que envolvam propostas criativas que incentivem novos olhares sobre as diversas áreas artísticas e do conhecimento; alcance de público diverso e amplo, apoiando a diversidade cultural que compõe a sociedade brasileira; valorização da riqueza cultural nas mais diversas regiões do Brasil; formação de plateia, ao aproximar a atividade artística do processo educativo cultural; associação com atividades que promovam a cidadania e o desenvolvimento humano; e alinhamento com o propósito, a visão de futuro e os valores organizacionais das empresas Eletrobras.

Dúvidas sobre o o Programa Cultural das Empresas Eletrobras podem ser esclarecidas no e-mail programacultural@eletrobras.com.

Leia Mais:

Mais de um milhão de adolescentes já foram vacinados no Brasil, diz Ministério da Saúde

Governo anuncia mais recursos para programa de ampliação de atendimento em unidades de saúde

Defesa Civil faz simulado de emergência de barragens em Barão de Cocais e São Gonçalo do Rio Abaixo