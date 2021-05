A filmagem da série “Hit Parade” teve um gostinho diferente para a atriz Bárbara Colen, que, pela primeira vez, viu a sua cidade natal se assumir como cenário principal de um de seus trabalhos. “Estava viajando muito, quase não ficando em casa. Rodar em Belo Horizonte, em lugares como o Palácio das Artes e a Praça do Papa, foi muito bom”, registra.

A capital mineira empresta alguns de seus cartões-postais para uma trama que tem como pano de fundo os bastidores da indústria fonográfica brasileira dos anos 1980. Uma época que Bárbara não carrega muitas lembranças (ela nasceu em 1986), mas que a influenciaria profundamente devido ao ambiente familiar ditado por muita MPB e rock nacional.

“A década de 80 foi muito importante para mim. Apesar de nunca ter feito nada com música profissionalmente, fui muito influenciada por ela, já que meus pais ouviam muito, principalmente vinis. Meu universo infantil foi povoado por estas memórias”, destaca a atriz, que interpreta uma produtora musical na série que irá ao ar hoje, às 22h30, no Canal Brasil (TV por assinatura).

Antes de as filmagens começarem em BH, ela passou uma semana em São Paulo, reunindo-se na casa do diretor Marcelo Caetano para ler o roteiro e ver filmes que remetiam a situações dos eighties. “Foi um tempo de muita espontaneidade. Era como um grito de liberdade, pois estávamos saindo da ditadura. Muitas coisas foram criadas a partir dali, inclusive na música”.

Esta potência criativa está muito presente em “Hit Parade”, quando Lídia (Bárbara) e Simão (Tulio Starling) decidem criar uma produtora, a Sensacional Discos, iniciando uma guerra com um antigo desafeto para ver quem emplaca mais hits no topo das paradas. Nos oito episódios da série, o humor dá o tom, numa chave que a atriz mineira não estava muito acostumada.

“Cara, foi muito difícil. Vinha de uma cinema mais naturalista, de personagens mais densos e um jeito mais subjetivo de interpretar. Aí o Marcelo pediu para subir um pouco o tom, para acompanhar o ritmo do pessoal. Busquei entender a linguagem que estava depois tudo fluiu mais gostoso”, assinala Bárbara, que, no momento da entrevista ao Hoje em Dia, estava num intervalo das gravações de “Quanto Mais Vida Melhor”.

A próxima novela global das 7 será lançada em novembro, mas os atores já estão fazendo suas cenas, devido à pandemia. “Não se mudou muito a maneira de fazer. As cenas de maior proximidade são reservadas apenas para os momentos que importam, em que é preciso ter o contato. O processo é que fica mais lento, já que tudo tem que ser higienizado”.

A atriz de “Bacurau” e “No Coração do Mundo” também presente no elenco da série “Onde Está o Meu Coração”, disponibilizada neste mês na Globoplay. Ela aguarda o lançamento do filme “Fogaréu”, de Flávia Neves, e da série “Sentença”, feita para a Amazon.

