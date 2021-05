Os médicos responsáveis pelo tratamento do ator Paulo Gustavo afirmaram nesta terça-feira (4) que o quadro do humorista é irreversível.

O artista está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde 13 de março, em decorrência da Covid-19. "Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo (2), em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes", informou o último boletim médico.

O humorista vinha apresentando melhoras significativas, chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores, mas sofreu uma embolia pulmonar - um tipo de obstrução pelo acúmulo de material como sangue, ar, liquido amniótico trazido pela corrente sanguínea - no domingo à noite.

Nas redes sociais, amigos escreveram sobre a angústia com o agravamento do quadro e pedem orações.