“Não tem receita de bolo”, avisa o DJ Fernando Cenachi, que anima festas e eventos corporativos há mais de 20 anos. Não foram poucas as vezes em que ele, após receber do cliente uma lista de músicas para tocar, teve que mudar de estilo ou época no meio da apresentação. “Vai muito do feeling do DJ, que tem que estar preparado para tocar de tudo”, registra.

Ele explica que, apesar dos gostos musicais do contratante, os convidados podem “não comprar a ideia”, esvaziando a pista. “Nestes casos, o DJ precisa sutilmente mudar (o repertório). Se o cliente imaginou rock dos anos 80 e há mais jovens (no ambiente), tem que ir testando para ver o que vai funcionar”, observa Cenachi.

Comandar a pick-up em eventos familiares ou corporativos não é tão fácil como se imagina. “Quando está num clube, há uma faixa etária e um público selecionado, que gosta de determinado estilo. Em eventos, não dá para ficar tocando baladinha de house a noite inteira. Tem que saber ir do sertanejo até o axé, passando pelo rock”.

Cenachi é autodidata. Com pais que sempre o estimularam para a música, não conseguiu se prender a nenhum instrumento até se ver fazendo compilações em fitas K7 a pedido de amigos. “Com um equipamento improvisado, conseguia fazer as passagens (entre músicas) de forma suave e logo já estava tocando em festinhas”, lembra.

Hoje ele já dispõe de todo o equipamento profissional, incluindo laser show, com pacotes a partir de R$ 1.200,00 por apresentação. O que não mudou nestas duas décadas é o prazer em ver os convidados animados. “Gosto quando o pessoal está feliz, se divertindo, embora vez ou outra uma madrinha tente mandar na pista”, brinca.