À pandemia do novo coronavírus provocou o cancelamento de todos os eventos culturais de Belo Horizonte. Mas, engana-se quem pensa que não é possível apreciar a arte e cultura durante a quarentena. Para não deixar o púbico "órfão", seis contadores de história resolveram unir forças e criaram o Festival Redemoinho de Histórias.

O evento será realizado por meio de lives no Instagram - neste link - neste sábado (28), a partir das 19h. No domingo (29), as sessões vão começar às 16h. No primeiro dia, as histórias serão para os adultos e, no segundo, para as crianças.

Cada apresentação dura de 15 a 20 minutos. O público poderá ainda participar de uma vaquinha virtual para apoiar o projeto. O valor arrecadado será dividido entre os artistas. Vão participar do evento os contadores Amanda Jardim, Lupri do Carmo, Juliana Anselmo, Magna Oliveira, Chica Reis e Pierre André.