"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", quarto volume da série literária "Jogos Vorazes", chega nesta sexta-feira (19) às livrarias de todo país, pela editora Rocco. O novo capítulo não é exatamente uma sequência das aventuras da protagonista da Katniss Everdeen, passando-se 64 anos antes e focando-se no vilão Coriolanus Snow.

Ele é um jovem de 18 anos que se prepara para sua oportunidade de glória como mentor dos Jogos Vorazes. A familia dele passa por tempos difíceis e o destino dela depende da pequena chance de Coriolanus ser capaz de manipular seus colegas estudantes.

O novo livro comemora os dez anos da saga no Brasil e já tem adaptação para o cinema confirmada. As outras três publicações resultaram em quatro filmes: "Jogos Vorazes" (2012), "Jogos Vorazes - Em Chamas" (2013), "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1" (2014) e "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" (2015). Todos eles protagonizados por Jennifer Lawrence, ganhadora do Oscar por "O Lado Bom da Vida", em 2013.

"Esta nova história, contada com Snow como protagonista, nos ajuda a entender melhor o sistema dos Jogos Vorazes e como eles foram se transformando ao longo do tempo até se tornarem o que conhecemos na saga da Katniss. Além disso, nos dá pistas de como funcionavam as relações de poder em Panem”, explica a autora.