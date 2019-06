Os fãs do universo bruxo de Harry Potter poderão se aventurar em mais uma brincadeira inspirada na saga. A marca de jogos Galápagos criou oito versões de quebra-cabeças 3D, que reproduzem detalhadamente alguns locais em miniatura, como Hogwarts, Beco Diagonal e a loja de varinhas Olivaras.



Os brinquedos estão à venda no site oficial com preços a partir de R$ 199. O anúncio foi feito pela própria marca com um vídeo publicado no YouTube na última sexta-feira, dia 7.

Assista ao vídeo:

