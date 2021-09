Para comemorar os 21 anos de existência, a Quik Companhia de Dança realiza, a partir de sábado (11), uma temporada on-lline de apresentações e rodas de conversa, no canal do grupo mineiro no YouTube.

Fundada em 2000 pelos bailarinos Letícia Carneiro e Rodrigo Quik, o grupo tem vasta experiência profissional em dança contemporânea no Brasil e exterior como integrantes do Grupo Corpo de 1984 a 1996.

A Quik tem hoje em seu repertório dez espetáculos criados e um histórico grande de prêmios e apresentações pelos mais diversos e importantes festivais do Brasil. Para esta comemoração será exibidos três trabalhos da companhia.

Dois deles terão em caráter de estreia - “de que somos feitos” e “Prima-Veras” - e o terceiro, “de nós dois”, já faz parte do repertório da Quik.

Cada trabalho será exibido por dois dias no canal. Sempre no primeiro dia, após a transmissão do espetáculo, será feito uma “Roda de Conversa”, em que Letícia Carneiro e Rodrigo Quik convidarão dois profissionais renomados da área da Dança, do vídeo e da psicologia para conversar com o público sobre a trajetória do grupo, reflexões sobre este momento da pandemia para o artistas, os processos de criação de cada espetáculo e a interlinguagem entre a dança e o vídeo.

“de que somos feitos” é um vídeo-dança solo de Rodrigo Quik, que aborda as relações do corpo com a natureza e como forma de estar no mundo. “de nós dois” aborda as relação de afetos, fragilidades, amores,tensões, permanências, simbioses e solidão.

“Prima-Veras” é um espetáculo solo de Letícia Carneiro e conta com a direção da coreógrafa e bailarina de São Paulo, Lu Favoreto, e evoca o tempo das estações, relacionado aos ciclos da vida humana.

