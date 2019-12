Ainda à procura de uma festa para curtir no Réveillon? Uma boa opção para quem vai ficar em Belo Horizonte na virada do ano é o Iate Tênis Clube. O espaço, na Lagoa da Pampulha, atende a variados públicos, desde quem está em família até os que desejam começar 2020 se acabando na pista de dança.

O Réveillon Iate 2020 conta com quatro atrações de peso: Felipe Araújo, Gustavo Mioto, Sorriso Maroto e Beto & Breno. Além de dançar ao som de sertanejo e pagode, as pessoas terão vista privilegiada para a tradicional queima de fogos da região. As tendas do espaço externo serão feitas com material transparente, para que todos possam vislumbrar o show de luzes.

A festa é 100% open bar e conta com três opções de espaços. Para quem for em família, a escolha mais confortável pode ser a área de mesas, com quatro, cinco ou seis lugares. O cardápio de bebidas tem whisky, vodka, espumante, cerveja, gin, água tônica, refrigerante, suco e água. O setor conta com ceia completa e café da manhã, além de acesso ao Front Stage. Menores de idade podem entrar, mas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Já para quem não abre mão de uma balada, as melhores opções são os setores Premium (whisky, vodka, cerveja, gin, água tônica, refrigerante, suco e água) e Front Stage (whisky, vodka, espumante, cerveja, gin, água tônica, refrigerante, suco, água, petiscos frios e quentes, salgados assados e fritos e mesa de antepasto).

Serviço

Réveillon Iate 2020

Atrações: Felipe Araújo, Gustavo Mioto, Sorriso Maroto e Beto & Breno

Local: Iate Tênis Clube - Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350, São Luiz, Belo Horizonte

Data: 31 de dezembro, terça-feira

Horário: a partir das 20h

Setores

• Premium

Incluso whisky, vodka, cerveja, gin, água tônica, refrigerante, suco e água.

• Front Stage

Incluso whisky, vodka, espumante, cerveja, gin, água tônica, refrigerante, suco e água.+ petiscos

• Mesa

Valores

- Front Stage - Meia Entrada - R$280

- Front Stage - Inteira Social - R$280

- Premium - Meia Entrada - R$200

- Premium - Inteira Social - R$200

Vendas de ingressos: www.nenety.com.br

Classificação: 18 anos. Menores podem ir acompanhados por pais ou responsáveis