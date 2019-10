Já integrante do calendário cultural de Minas, o festival MECA anunciou que realizará uma edição inédita de Ano Novo na virada entre 2019 e 2020. A programação de três dias de festa acontece no Inhotim, onde o evento é normalmente realizado em maio. A edição especial foi batizada de MECANewYear e é a primeira realizada pela marca para celebrar o Réveillon.

Entre os dias 28 e 31 de dezembro, o público contará com shows e apresentações de DJs na área da maior galeria de arte a céu aberto do mundo. As atrações serão anunciadas em breve, conforme contou a organização. A programação que começa com a abertura do museu pela manhã será marcada por uma intensa programação musical dia e noite. O dia 30 de dezembro, no entanto, terá uma programação livre, destinada ao turismo local em Brumadinho durante o dia e com uma programação a parte durante a noite.

A virada, no dia 31, vai acontecer a partir de 20h e vai até 6h com shows, DJs, ceia com gastronomia mineira e open bar inclusos no valor do ingresso.

Valores

Lote Promocional (limitado a 200 passaportes)

Valor único: R$500, a partir de 9/10

Clientes digio têm 20% de desconto: R$400 já em pré-venda

1º Lote (à venda após esgotados os 200 passaportes do lote promocional)

Passaporte para 3 dias de festival (meia-entrada cultural* & meia entrada para estudantes): R$750

*Quem doar um livro paga o valor da meia-entrada.

Clientes digio têm 20% de desconto: R$600

*O valor do passaporte dá direito à open bar e ceia na noite da virada, além da programação diurna e noturna dos 3 dias de festival. A noite do dia 30/12 será divulgada em breve com ingresso à parte. Clique para acessar o site e comprar ingressos.

Confira a programação do evento:

28 e 29/12 (sábado e domingo) - Programação diurna e noturna no Instituto Inhotim. Com todas as galerias de arte e jardins do Inhotim abertos para visitação a partir das 10h da manhã. A programação musical começa ao meio dia, ao redor de uma das obras mais emblemáticas do museu – "Piscina", do artista argentino Jorge Macchi. A programação noturna acontece a partir das 18h, no epicentro mais colorido do Inhotim, em meio à obra "Magic Square # 5", do brasileiro Hélio Oiticica.

30/12 (segunda-feira) - Dia livre para estímulo ao turismo local, entre cachoeiras e montanhas, na região de Brumadinho (MG). Durante à noite, programação musical em um local surpresa. (O ingresso da noite do dia 30/12 será cobrado à parte)

31/12 (terça-feira, noite da virada) - Programação noturna no Inhotim, com ceia e open bar inclusos no valor do ingresso. A programação da virada começa às 20h e vai até as 6h da manhã do dia seguinte, também na "Magic Square". A noite conta com shows e DJ sets de destaque nacional e internacional, além do melhor da gastronomia mineira em ceia e open bar inclusos na experiência do festival.