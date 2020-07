As mudanças no reality show "MasterChef Brasil", que estreou a sétima temporada na noite de terça-feira (14), repercutiram nas redes sociais, com muitos espectadores desaprovando principalmente as adaptações realizadas devido questões de segurança sanitária, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Desta vez, não há provas externas, com toda a competição culinária se concentrando no estúdio da TV Band. Uma equipe formada por infectologistas e outros profissionais da saúde acompanharam o primeiro dia do programa, que contou com oito participantes - Ali Philipe, Cecília, Cilene, Claudia, Hailton, Jéssica, Saulo e Thiago.

As mesas dos cozinheiros estão mais separadas uma das outras, devido ao distanciamento social, e as provas são cumpridas individualmente, como num mata-mata. A principal novidade do programa é apontar um vencedor por episódio, o que não agradou vários internautas - "não dá nem tempo de odiar um participante", escreveu um espectador.

Também gerou controvérsia o fato de o vencedor receber uma bolsa de estudos numa faculdade brasileira. Nos anos anteriores, era oferecido uma bolsa na renomada escola francesa Le Cordon Bleu. No programa de estreia, o ganhador foi Hailton, motorista de aplicativo e morador da Vila Brasilândia, em São Paulo.

nesse novo formato do masterchef não dá nem tempo de odiar um participante e pegar outro pra criar pic.twitter.com/sGpwaXGHLc — ᵍ (@lavienrosies) July 15, 2020