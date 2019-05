Imagine uma reunião entre os super-heróis mais bombados do momento e os "heróis da vida real": na quinta-feira passada (16), a rede de cinemas Cineart fez uma homenagem aos profissionais do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais antes da exibição de Vingadores Ultimato.

A ação, que ocorreu em um shopping da capital, levou 60 militares e seus acompanhantes para uma sessão gratuita do filme. Sem saber do que havia sido preparado, eles foram surpreendidos antes da atração principal começar, quando um outro vídeo surgiu na tela do cinema (veja acima).

Um filme protagonizado pelos próprios bombeiros, com fotos que registraram o seu esforço no resgate das vítimas do rompimento da barragem de mineração em Brumadinho, na Grande BH, no início deste ano.

A surpresa emocionou os espectadores, incluindo o público que foi ao cinema desconhecendo que aqueles heróicos profissionais também estavam ali naquela sala.

A revelação aconteceu ao final da mensagem e, como não poderia deixar de ser, originou uma forte salva de palmas em reconhecimento aos Bombeiros.

Pedro Aihara, Chefe da Adjuntoria de Imprensa

"Acho que foi uma homenagem muito gentil, muito doce. Todo mundo gostou demais mesmo", agradeceu em nome da corporação, o 1º Tenente Pedro Aihara, Chefe da Adjuntoria de Imprensa do CBMMG.

