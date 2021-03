Dois grandes nomes da dança de Belo Horizonte, Marlene Silva e Henry Netto, que nos deixaram no ano passado, ganham homenagem da Rede Sola de Dança nesta quarta e quinta-feira, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da instituição.

Referências como formadores em suas modalidades – as danças afro-brasileiras e dança do ventre – as obras de ambos são tema da 2ª edição do Encontro Rede in Dança, que desta vez traz como temática a homenagem “Os Mestres Dançam – Edição Póstuma”, com a participação de convidados especiais. É uma oportunidade para homenagear, relembrar e divulgar o trabalho destes dois notáveis bailarinos, que também serão temas de lives.

Marlene Silva foi bailarina, coreógrafa, pesquisadora das danças afro primitivas, indígenas e folclóricas brasileiras e precursora dessa arte em Minas Gerais. Trabalhou com a preparação corporal do elenco do filme Xica da Silva, de Cacá Diegues, protagonizado por Zezé Motta, em 1976.

Henry Neto foi bailarino, coreógrafo e pesquisador de Dança do Ventre e folclores árabes. Ele foi um dos principais nomes nacionais dessa arte e uma referência na abertura de mercado para a presença masculina na Dança do Ventre nacional de forma consistente e duradoura.

Lives

Marlene Silva é a homenageada de quarta e o encontro reúne o bboy, coreógrafo e bailarino profissional Jonathan Artur Canito (neto de Marlene); o bailarino e coreógrafo Evandro Passos; e a diretora, professora e coreógrafa na empresa Cia Baoba Minas Junia Bertolino.

No dia seguinte, Henry Netto é o tema do encontro que vai reunir o bailarino e professor de dança Jonathan Lanna e a bailarina e integrante da extinta Cia Gotham de Dança, Jordana Fantini. “Vamos discutir metodologias de trabalho, como pensavam a coreografia e entender o que tinha de particular no trabalho de cada homenageado”, diz Priscila Patta, bailarina e gestora do projeto.

“Queremos honrar aqueles que vieram antes da gente, porque entendemos que a dança que nós fazemos hoje é uma herança. Essa ideia de uma dança original, autoral, para nós, da Rede Sola de Dança, é relativa, porque a gente considera que cada gesto que o nosso corpo faz também traz consigo memórias e o DNA dos nossos mestres e professores”, acredita Patta.

“É muito importante destacar a relevância deles. Marlene Silva e Henry Netto eram dois artistas que estavam atuantes ainda, pesquisando, criando”, afirma. Todas as pessoas interessadas em prestar suas homenagens aos mestres Marlene Silva e Henry Netto podem enviar vídeos de até um minuto para veiculação nas redes da Rede In Dança. Podem utilizar as linguagens da dança, da performance, do texto, imagens e sons que traduzam a sua mensagem.

