Fenômeno da internet e autor do best seller "O Papai é Pop", Marcos Piangers apresenta o talk show "Tour Especial - O Papai é Pop 2019" em Belo Horizonte, na terça-feira (22). No palco, o escritor divide experiências da paternidade com o público. O evento será realizado no Sesc Palladium, às 20h.

“É um exercício de desconstrução daquela velha imagem de pai e da construção de um sujeito que não está ali só como um coadjuvante da mãe”, afirma Piangers, pai de Anita e Aurora.

Marcos Piangers vendeu mais de 350 mil exemplares do livro "O papai é pop"

A "Tour Especial" pretende ampliar o diálogo e aproximar ainda mais pais e filhos. Para isso, além da palestra, os espectadores contarão com atividades especiais que completam a experiência proposta pelo apresentador. No local, haverá um espaço kids, com área interativa destinada às crianças, e uma cabine, onde pais e filhos podem compartilhar suas histórias.

Os ingressos custam entre R$ 48 e R$ 120 e podem ser adquiridos pelo site https://www.especialopapaiepop.com.br/