O grupo The Fevers começa em Belo Horizonte a turnê comemorativa de 55 anos de carreira. O show acontecerá neste domingo, às 19h, no Grande Teatro do Palácio das Artes.



Conhecidos como os reis do baile, o grupo exibirá os seus principais sucessos, como “Agora Eu Sei”, “Mar de Rosas”, “Vem me Ajudar”, “Elas por Elas”, “Guerra dos Sexos” e “Cândida”.



Formado por Liebert (baixo), Luiz Claudio (vocal), Rama (guitarra e violão), Otávio Henrique (bateria) e Claudio Mendes (teclados e vocal), o The Fevers vendeu mais 13 milhões de discos.



“Se hoje chegamos aos 55 anos temos que agradecer à passagem pela Jovem Guarda, aos bailes, aos programas de TV, as rádios e tudo que foi muito importante para o nosso começo, para a nossa história”, registra Liebert. O baixista lembra que gravar um disco era uma vitória naquela época.



“Construímos tudo isso para estarmos hoje nesta comemoração. O tempo passou sem que eu percebesse, porque nunca paramos de fazer shows e estar na estrada com os nossos fãs”, afirma.



Luiz Claudio conta que eles foram absolutos no mercado de baile no Rio de Janeiro e, depois, no Brasil, com centenas de apresentações.

“Naquela época, era uma briga para um contratante conseguir uma data na nossa agenda. Não tinha concorrência para nós. Fizemos muitos shows de norte a sul do país”, recorda.



Serviço

“The Fevers” – Domingo, às 19h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537). Ingressos: Platéia I: R$ 160 (R$ 80, a meia); Platéia II: R$ 140 (R$ 70, ameia); Plateia Superior: R$ 120 (R$ 60, a meia).