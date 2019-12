Há quase 20 anos, no auge das boybands e na entrada do estilo de música eletrônica que conhecemos hoje, uma banda de pop rock chamou a atenção dos jovens da época: The Calling. Após um longo hiato, o grupo está de volta às turnês e passa por Belo Horizonte nesta sexta-feira (13), no Mister Rock, no bairro Prado. A apresentação acontece às 22h.

Alex Band, ao centro, é o único membro atual que pertencia à formação original

A banda californiana, que fez sucesso até 2004 no Brasil, ficou por quase nove anos fora dos palcos, retornando em 2013 com nova formação. Nela, o único membro remanescente dos integrantes originais que os nostálgicos fãs poderão ver é o vocalista Alex Band, de 38 anos.

O Mister Rock fica na avenida Tereza Cristina, nº 295. Para comprar seu ingresso, clique aqui.

Relembre os hits da banda The Calling que marcaram época: