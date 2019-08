No ano em que completa duas décadas de lançamento, o filme Matrix ganha uma sequência com Keanu Reeves e Lana Wachowski. O quarto filme da franquia foi anunciado na terça-feira (20), por Toby Emmerich, presidente da Warner Bros, que produzirá o longa.



Com três filmes lançados até então - Matrix (1999), Matrix: Reloaded (2003) e The Matrix Revolutions (2003), a saga acompanha Thomas Anderson/Neo (Reeves), jovem hacker que descobre a existência de Matrix, um sistema artificial que suga a energia dos humanos enquanto cria a ilusão de um mundo real. Morpheus (Laurence Fishburne) acredita que Neo é "o escolhido", capaz de derrubar a Matrix e restaurar a liberdade.



Matrix foi um marco do cinema de ficção científica e está entre os 50 filmes de maior bilheteria da história. Juntos, os três filmes arrecadaram mais de U$ 1.6 bilhões. Com efeitos especiais inovadores, estética cyberpunk e lutas coreografadas, Matrix reinventou o gênero de ação. Como consequência, venceu quatro prêmios Oscar e levou duas estatuetas do BAFTA.



Relembre os três primeiros filmes da franquia:



Matrix (1999)



Dirigido pelas irmãs Wachowski, o primeiro filme da saga traz no elenco principal Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving e Joe Pantoliano.



O filme começa com uma sequência de ação. Trinity, uma programadora que conseguiu escapar da Matrix, foge da polícia em um hotel abandonado. Ela consegue escapar do cerco usando habilidades sobre-humanas.



Em outro ponto da cidade, o programador Thomas Anderson leva uma vida dupla. Durante o dia, ele trabalha em uma empresa comum. À noite, ele se torna o hacker Neo.



Neo sempre teve o sentimento de que algo estava errado no mundo. Quando está online, recebe diversas mensagens com a palavra "Matrix". Trinity contata o hacker e informa que um homem chamado Morpheus pode lhe dar algumas respostas.



No encontro, Morpheus, considerado um "terrorista" pela polícia, oferece duas pílulas a Neo. Se ele tomar a vermelha, conhecerá a verdade sobre Matrix. Se tomar a azul, esquecerá tudo o que aconteceu e voltará a viver sua vida normal. Neo toma a pílula vermelha e desperta em uma cápsula dentro da Matrix, onde esteve vivendo todo esse tempo.



A Matrix é enfim explicada: trata-se de um sistema virtual que aprisiona seres humanos enquanto colhe energia bioelétrica deles. "Pacificados", os humanos não conhecem o mundo real e vivem em uma realidade simulada compartilhada, enquanto as máquinas conquistam o mundo. O único refúgio dos que conseguiram escapar da Matrix é a cidade de Sião.



Morpheus acredita que Neo é o "Um", o escolhido, capaz de derrotar a Matrix e devolver a liberdade aos humanos, como previa uma profecia do Oráculo. Após um treinamento de combate virtual, Neo passa a fazer parte do plano de Morpheus.



O grupo visita o Oráculo, que diz que Neo pode não ser o escolhido. Ela também avisa Neo que ele precisará, em algum momento, escolher entre sua vida e a de Morpheus. Isso acontece quando Morpheus é capturado pelas forças da Matrix e Neo entra no sistema para salvá-lo. Assassinado, Neo revive com um beijo de Trinity e derrota o vilão agente Smith. De dentro do sistema, ele faz uma ligação.



Matrix: Reloaded (2003)



Com diretores e elenco original, Matrix: Reloaded chegou aos cinemas em 2003. Na sequência, Neo vive na hovercraft Nabucodonosor ao lado de Morpheus, Trinity e Link.



Um exército de 250 mil máquinas abre um túnel em direção a Sião e conseguirá invadi-la em menos de 72 horas. Nabucodonosor recebe uma convocação para retornar à cidade e participar de uma reunião que definirá como os humanos irão reagir à ofensiva.



O agente Smith consegue absorver o avatar de Bane, um dos tripulantes da nave Caduceus. Ele deixa a Matrix e ganha controle sobre o corpo real do tripulante. Enquanto isso, a oráculo instrui Neo a encontrar o Chaveiro, que o ajudará a encontrar a fonte do programa.



Smith e Neo se encontram, e o agente afirma que, agora, é um programa nocivo capaz de se clonar usando outros habitantes da Matrix como hospedeiros. Ele tenta absorver Neo, mas não consegue.



Neo, Morpheus e Trinity visitam o programa Merovingian, que funciona de maneira independente e mantém o Chaveiro como prisioneiro. Com ajuda da esposa de Merovingian, o trio consegue fazer o resgate. As tripulações de Nabucodonosor, Vigilante e Logos ajudam Neo a chegar à fonte, mas o Chaveiro acaba fatalmente baleado.



Neo encontra o programa Arquiteto, criador da Matrix. Arquiteto explica que o protagonista é uma parte intencional do sistema, criada para evitar uma queda fatal. Ele é o sexto "escolhido" da Matrix e precisa escolher entre voltar para a fonte e reiniciar o sistema, repovoando Sião, ou derrubar a Matrix e matar todos os que estão conectados à ela. Neo abandona a missão para salvar Trinity. No fim do filme, ele desenvolve a capacidade de desabilitar máquinas com seus pensamentos.



The Matrix Revolutions (2003)



O terceiro filme da saga mostra Neo preso em uma estação de metrô chamada Mobil Ave, um limbo entre a Matriz e a Cidade das Máquinas. Ele descobre que o metrô é controlado por Trainman, um programa leal aos merovíngios, mas não consegue embarcar no veículo.



Morpheus e Trinity são avisados do confinamento de Neo e enfrentam os merovíngios no ClubHel. Enquanto isso, Neo descobre que Smith planeja destruir tanto a Matriz quanto o mundo real. Um grupo de agentes absorve Sati, Seraph e o Oráculo.



Os capitães das hovercrafts planejam a defesa de Sião, e Neo pede a eles um navio para viajar à Cidade das Máquinas. Niobe lhe oferece o Logos, localizado e reativado recentemente. Bane sequestra Trinity e Neo finalmente percebe que ele foi assimilado pelo agente Smith. Após uma luta, o protagonista e Trinity seguem para a Cidade das Máquinas.



Em Sião, os humanos estão em sua última tentativa de resistência. Trinity morre durante um bombardeio a Logos. Neo consegue entrar na Cidade das Máquinas e encontra o líder de tudo, Deus Ex Machina, a quem avisa que Smith planeja dominar tanto a Matrix quanto o mundo real. Neo se oferece para parar Smith em troca de paz entre máquinas e Sião. Deus Ex Machina concorda.



As máquinas oferecem uma conexão e Neo consegue entrar na Matrix. Ele batalha contra Smith e percebe que a única forma de vencer a luta é ser assimilado. Deus Ex Machina envia uma onda de energia para o corpo real de Neo e, como ele está conectado à Fonte, o curto-circuito faz com que todos os clones de Matrix sejam excluídos. Smith é, assim, derrotado.



A Matrix é reiniciada e o arquiteto e a Oráculo se encontram em um parque, onde combinam que a paz durará "o máximo que puder" e que todos os humanos poderão deixar a Matrix.

