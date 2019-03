Os Correios lançam um selo postal especial em homenagem ao cantor e compositor Renato Russo, que completaria 59 anos de idade no mês de março.



Em São Paulo, o lançamento acontecerá na sexta-feira, 29, às 20h, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Das 700 sugestões enviadas pela população no ano passado, a homenagem foi uma das 34 votadas pela Comissão Filatélica Nacional e homologada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Desde 2003, mais de mil sugestões foram enviadas para que o artista se tornasse motivo de selo postal especial.



A imagem da ilustração mostra o cantor no palco em uma de suas apresentações no ano de 1993. Apresenta, ainda, um trecho da canção Vinte e Nove, composta por Renato Russo e lançada no álbum O Descobrimento do Brasil.



"Eu fiquei muito contente ao receber esta proposta dos Correios, porque o meu trabalho é, sobretudo, preservar a memória do meu pai. E este selo, além de ser uma bela homenagem a ele, no dia em que faria aniversário, será mais uma forma de os admiradores do seu vasto legado poderem sempre lembrar de sua força e manterem a centelha acesa", disse Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo.



A emissão terá tiragem de 70 mil blocos com valor de 2º Porte Carta Comercial cada. As peças estão disponíveis para serem adquiridas pelos fãs nas principais agências do País e também na loja virtual.