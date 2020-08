Este ano está muito difícil para toda a humanidade, mas ainda há espaço para o bom humor na hora de lidar com os impactos provocados pela pandemia de Covid-19. Nesta semana, vários famosos internacionais fizeram uma espécie de "retrospectiva" dos primeiros oito meses do ano, brincando com as emoções que sentiram ao longo do tempo - da euforia de janeiro à depressão dos meses posteriores a março. E ainda brincaram de prever o humor para o mês de setembro.

Depois que famosos como Viola Davis, Mark Ruffalo e Reese Witherspoon criaram frisson com suas postagens no Instagram, artistas brasileiros também entraram na brincadeira. Taís Araújo, Fábio Porchat e Paolla Oliveira são alguns nomes que soltaram a imaginação ao brincar sobre esse ano marcado pelo isolamento social e pelas milhares de vítimas ao redor do mundo, por causa do novo coronavírus.

Confira algumas postagens que "bombaram" nas redes sociais: