Depois de perder todo o conteúdo que manteve, de 2005 a 2012, na página “A Existência Virtual de Vanaweb, o Robô”, o jornalista Valério Azevedo decidiu fazer um garimpo: em discos, HDs avariados e disquetes, o escritor buscou pelos contos e escritos que alimentavam o site.

A partir de fragmentos, contos e informações recuperadas, começou a produzir os 20 contos que compõem o livro “Revelações do Imaginário Mágico”, obra que lança no próximo sábado, em Belo Horizonte.

“Tive que decidir: viro a página desse momento da minha vida, não olho mais para trás e esqueço essas histórias ou faço esse exercício de recuperar e reescrever tudo? Foi uma tarefa bastante trabalhosa, mas digo que valeu a pena”.

O autor explica que a decisão de transformar o conteúdo em livro físico surgiu para preservar o trabalho. “Digo que o livro teve origem de um único pensamento: a capacidade ou a incapacidade de permanecer no tempo. Com o papel eu espero que o livro continue, já que com a minha experiência de colocá-lo na rede mundial de computadores, não tive muita sorte”.

A materialidade do objeto livro também é ressaltada por Azevedo. “O conforto da obra física na minha mão não pode ser substituído. Não falo isso porque agora escrevi um livro em papel, mas essa presença que ele tem é muito significativa. A barra de rolagem na internet é algo tão transitório e volátil, com o papel é diferente”, acredita.

Produção

O autor conta que levou cerca de um ano para reconstruir aquilo que havia conseguido recuperar. “O livro é composto por muitas histórias que existiam no site, mas também coloco coisas novas”, diz ele, decidido a recriar o site e alimentá-lo com novas produções.

Na obra literária, ele reúne 20 contos, escritos entre a década de 1980 e o ano de 2016. Através da ficção, busca desafiar o leitor a adivinhar o que é verdade e o que não é em cada conto. <CW-3>“Existem elementos que copiei de outras ficções e outros que inventei para que a história se construísse através da fantasia”, sublinha. Um dos exemplos da mistura entre realidade, conhecimento e ficção está no conto “O Setenário Secreto de Charles Webster Leadbeater”.

“Descobri que ele viveu no Brasil e comecei a imaginar o que teria esse adolescente aprendido da sua experiência no país”, conta.