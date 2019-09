É difícil pensar em uma novela que não tenha sido embalada por canções de Roberta Campos, pelo menos na última década. A mineira de Caetanópolis, cidade a 90 km de Belo Horizonte, já teve 19 músicas tocadas em produções das telinhas. E é justamente com alguns desses sucessos que ela celebra os 10 anos de carreira, com um show sábado, em Belo Horizonte.



“As pessoas sempre esperam ouvir essas músicas nos shows. Então coloco algumas delas no repertório”, conta a artista.



Apesar da longa lista de possibilidades, a artista conta que o sucesso “De maneiro a janeiro”, canção gravada com Nando Reis que foi trilha sonora do par romântico na global “Além do Tempo”, é daquelas que não podem mesmo faltar. “Já aconteceu de eu esquecer de colocá-la no setlist, mas no meio do show me lembrei. Se eu não me lembrasse, as pessoas me lembrariam, com certeza”, diverte-se.



Além dos hits, Roberta promete algumas surpresas para a apresentação na capital. No repertório, versões de canções de Paul McCartney, Legião Urbana e Marisa Monte. “Também separei uma música nova para tocar em BH”, adianta.



O show marca não apenas a comemoração da década de trajetória como também o lançamento do DVD “Todo Sonho é Sorte – Ao Vivo” e a estreia de Roberta com uma banda nos palcos da cidade.



“Será meu primeiro show com uma banda em Belo Horizonte. Os outros foram com voz e violão. O mais legal é que estarei com músicos da cidade”, conta a artista.



SERVIÇO

Roberta Campos – show do DVD “Todo Sonho é Sorte – Ao Vivo”, sábado, às 21h, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2244 – Lourdes, Belo Horizonte) Ingressos: 80 (inteira) e R$ 40 (meia)