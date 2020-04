As lives viraram febre no Brasil e se transformaram em uma boa maneira para os cantores divulgarem os trabalhos e divertirem os fãs durante a quarentena imposta pelo novo coronavírus. Agora, até o "rei" Roberto Carlos entrou na onda e confirmou uma apresentação no Youtube, neste domingo (19), dia do aniversário de 79 anos dele.

O cantor está preparando um repertório que terá duração de aproximadamente 45 minutos. O show, diretamente da casa do artista, está marcado para o início da noite, por volta das 18h.

Abril também contará com outras lives de artistas consagrados. Nesta quinta-feira (16), por exemplo, a dupla Cesar Menotti e Fabiano se apresentará no Youtube, a partir das 20h30.

Além de Roberto Carlos, o fim de semana terá lives de Alexandre Pires, Fernando e Sorocaba, Wesley Safadão, Ferrugem e Henrique e Juliano.

Confira a lista:

16 de abril (quinta-feira)

Vitão – 18h30 (youtube)

Cesar Menotti e Fabiano – 20h30 (youtube)

17 de abril (sexta-feira)

Felipe Araújo - 20h (youtube)

Fresno – 20h (youtube)



18 de abril (sábado)

Alexandre Pires – 16h (youtube)

Mano Walter – 16h (youtube)

Bruno e Barreto – 16h (youtube)

Fernando e Sorocaba – 18h (youtube)

Wesley Safadão - 20h (youtube)

19 de abril (domingo)

Ferrugem - 16h (youtube)

Roberto Carlos – início da noite (youtube)

Henrique e Juliano - 19h (youtube)