Rodrigo Santoro compartilhou nesta segunda-feira (10), uma foto caracterizado como o personagem Louco, do live-action Turma da Mônica: Laços.



Na imagem, ele aparece ao lado do diretor do filme, Daniel Rezende, que veste uma camiseta com o rosto do integrante da história em quadrinhos.



Turma da Mônica: Laços estreia nos cinemas brasileiros em 27 de junho deste ano. A obra mostra as aventuras de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali na busca pelo paradeiro do cachorro Floquinho.



Assista ao trailer:



