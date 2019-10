Belo Horizonte recebe pela primeira vez a parceria da família musical formada por Rodriguinho, o irmão Ah! Mr. Dan e o filho do ex-vocalista do grupo “Os Travessos”, Gaab. Eles apresentarão no próximo sábado o repertório do DVD “Legado”. O trabalho em família será mostrada ao público no espaço Bella Vista, bairro Olhos D’Água e, de acordo com os músicos, mescla um pouco das carreiras individuais do agora trio.

O show de lançamento do DVD “Legado” terá a abertura dos grupos Harmonia do Samba e Sunga de Pano, além do cantor Felipe Hott.

TRIO – Ah! Mr. Dan, Rodriguinho e Gaab apresentam neste sábado o repertório do DVD “Legado” ao público belo-horizontino

"É o que cada um faz nas suas carreiras: o Gaab toca o violão dele o Dan o teclado, e aí pegamos tudo isso e misturamos ali no projeto”, descreve Rodriguinho, que se diz ansioso pelo encontro com os mineiros.

Família

Rodriguinho comemora os passos do filho Gaab na cena musical, algo que atribui a um contato com a carreira do pai. “A influência existiu e se criou naturalmente. Eu nunca forcei ele a ser músico, acho que ele já nasceu ali naquele meio, vendo tudo. Aí foi natural”, analisa.

O filho tem traçado um caminho próprio, que inclusive gerou a inusitada situação em álbum do cantor Thiaguinho, produzido por Rodriguinho. Uma das faixas do disco foi composta por Gaab, fato que o pai só descobriu no estúdio de gravação.

Apesar de terem tocado iniciativas independentes, Rodriguinho gosta de enfatizar que “Legado” marca uma parceria que sempre existiu. “O Dan sempre tocou comigo. O Gaab nasceu e já viveu isso com a gente, então nós sempre tivemos essa parceria, temos várias composições juntos, inclusive”, ressalta o pagodeiro, que destaca as vantagens de se apresentar ao lado dos parentes.

“O bom da banda familiar é que já nos conhecemos desde o berço, então já sabemos para onde cada um vai em determinado momento. É muito mais tranquilo e leve”, observa Rodriguinho, que enaltece os trabalhos de composição do irmão – ganharam versões nas vozes de Thiaguinho e Péricles, dois ex-integrantes do grupo Exaltasamba. Os dois, aliás, foram alguns dos convidados para a gravação do DVD “Legado”, em julho, ao lado dos músicos Ferrugem, MC Livinho, Thomaz e Petra.

Mais conhecido entre o público, cantor Rodriguinho fez sucesso nos anos 90 com o grupo Os Travessos

“Foi incrível. Uma sensação única quando me vi ali naquele palco com eles, me senti realizado”, lembra Rodriguinho. Além de composições inéditas, Rodriguinho antecipa que o público também pode aguardar sucessos dos tempos de vocalista de “Os Travessos”. “Em determinado momento canto um medley desses sucessos”, adianta.

Trajetória

Com 30 anos de carreira, iniciada no grupo mirim Toca do Coelho, quando tinha apenas 10 de idade, Rodriguinho compara a trajetória do filho à própria, ao lembrar que, assim como Gaab, também só foi despontar aos 18 anos, junto com o grupo Os Travessos. A banda estourou no ano de 1997 com o álbum “Nossa Dança”, que lhes rendeu um disco de platina por ultrapassar as 250 mil cópias vendidas com os sucessos “Quando a Gente Ama” e “Maravilha Te Amar”.

Também são do grupo músicas marcantes da época, como “Tô Te Filmando (Sorria)” e “Meu Querubim”, sendo essa última bastante cultuada por conta do videoclipe, em uma época que aos clipes musicais eram o carro-chefe da MTV Brasil. Rodriguinho saiu da banda em 2004, mas tem o nome bastante associado a Os Travessos, com quem gravou mais de dez álbuns, inclusive durante uma breve retomada da parceria, entre 2014 e 2016.

A amizade longínqua com o cantor Thiaguinho também se manifesta na parceria dentro dos trabalhos do ex-vocalista do Exaltasamba com produção de Rodriguinho. Agora ele também assina a direção musical do trabalho de estreia do filho Gaab como cantor, no DVD “Positividade”, lançado este ano.

Serviço

Lançamento do DVD ‘Legado’

Sábado (02), às 20h

Bella Vista (Rua Henriqueto Cardinalli, 121 - Olhos D’Água)

Ingressos: a partir de R$ 60

Vendas: lojas e site da Central dos Eventos

Mais informações: Grupo Balo

Ouça o show do DVD "Legado", gravado em julho

