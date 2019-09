Após 30 anos de maturação e revisão, o jornalista Rogério Zola Santiago promove o lançamento da obra “Exercícios de Partida (Metáfora Clandestina)” (Páginas Editora) nesta quinta-feira (26), no Automóvel Clube. A obra, que traz um diálogo de diferentes linguagens e referências, apresenta diversos olhares sobre a morte e a vida.

“O livro é dividido é várias partes, com poesias, crítica de teatro, crítica literária e diálogos que tive com pessoas ao longo de 20 anos. Consegui fazer uma inovação de linguagem e vocabular. Como disse o (crítico) Fabio Lucas, consegui falar muito com poucas palavras”, afirma o autor, que tem as memórias afetivas como matéria-prima para a obra.

Além dos textos de linguagens variadas, o livro conta com fotografias e reproduções de obras de arte que dialogam com a poesia e as memórias do autor. Rogério conta que a obra não é alegre, mas decidiu transformar o seu lançamento em uma grande festa. Por isso, quem for ao evento poderá assistir a apresentações de dança da Cia Hula Hula Dancers, de Marlene Silva e da Cia Crepúsculo de Dança, além de show da Banda Free Soul BH, com performance de Emmerson Cardoso e Sônia Leão, entre outros. Com a amiga Maria Vitória Capelão, Rogério também planejou a entrega do Troféu Cultural Empresário Francisco Luiz Capelão.

Rogério Zola Santiago é Mestre em Comunicação (Jornalismo e TV) pela Indiana Univesity (EUA), crítico de arte, professor universitário, e autor de outras obras, como “Draga”, “Fragatas e Silêncios”, “Terra Brasilis” e “Tudo sobre a Falta de Educação”.

Serviço: Lançamento do livro "Exercícios de Partida (Metáfora Clandestina)" no Automóvel Clube (av. Afonso Pena, 1394), quinta-feira (26), às 18h. Entrada franca