Em tempos de pandemia social, as lives têm se tornado cada vez mais populares, e o Almanaque traz algumas sugestões para esta semana. Entre as atrações estão o cantor, compositor e escritor Sérgio Pererê, um festival de viola, fruto de uma iniciativa do músico Fernando Sodré, e a banda de pop rock nacional Detonautas. Confira abaixo.

Sérgio Pererê

Nesta quarta-feira (13), Sérgio Pererê participa da live “Dando Corda” da Orquestra Sesiminas Musicoop. Às 21h30, o artista comentará a respeito de sua prolífica obra.

No mesmo horário, aconteceria o segundo capítulo da “Série Sempre às Quartas”, com Pererê e Vitor Santana cantando “Canções Praieiras” de Dorival Caymmi, mas o concerto teve que ser adiado. “A expectativa era muito grande de tocar Caymmi com a Orquestra. Os arranjos ficaram lindos. A Musicoop é diferente porque tem uma abertura para dialogar e não fica no formato tradicional”, afirma.

A Nova Viola Brasileira

Criado pelo músico, compositor e instrumentista Fernando Sodré, o 1° Festival Virtual A Nova Viola Brasileira acontecerá na sexta (15), no sábado (16) e no domingo (17). As lives reunirão oito atrações nacionais e uma internacional, com apresentações e workshops.

Para acompanhar o festival, é necessário entrar no site do evento, que contará ainda com palestras sobre vários temas relacionados à música.

Detonautas

A banda carioca Detonautas Roque Clube vai apresentar um repertório no estúdio Mobília Space, nesta quinta-feira (14), a partir das 22h.

“Quando tudo está em suspenso, o futuro incerto, o melhor que temos para fazer é cuidar do corpo, da mente e das nossas famílias e levar energia positiva com nossa música para nossos fãs”, comenta Tico Santa Cruz.

#ZiriguidumEmCasa

A oitava edição do #ZiriguidumEmCasa ocorre na sexta, no sábado e no domingo, com vários artistas, como Isabela Serpa, Pedro Quental, Lilian Valeska (foto abaixo), Eduardo Braga e tantos outros. Em todos os dias, as lives se iniciam às 17h.