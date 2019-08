Foi a partir do conto “A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos” que o autor Sérgio Rodrigues deu forma ao livro homônimo, obra que lança hoje no Sempre Um Papo. “Antes eram contos que estavam dispersos, escritos ao longo de alguns anos e, à princípio, não como um projeto de livro. O que os organizou foi justamente o conto que dá título à obra. Foi em torno dele que de alguma forma os outros contos passaram a fazer sentido como um livro”, explica o autor.



Reunindo outros seis contos, a obra faz um passeio por acontecimentos e personagens, contanto histórias sobre outras histórias – como o roubo da Taça Jules Rimet, que virou uma novela publicada como um e-book em 2014, e um encontro imaginário entre Machado de Assis e um de seus personagens.



“A ideia é fazer variações inesperadas, surpreendentes e divertidas sobre vários temas. As histórias reais nunca dão a palavra final, essa é sempre da literatura”, pontua o escritor.



Mergulhando em temas bem brasileiros, o autor confessa que a obra é uma maneira de se reconectar com as coisas boas do país. “É uma tentativa de lembrar a mim mesmo e de lembrar aos leitores o que o Brasil tem de bom, o que a cultura brasileira tem de positivo. É uma tentativa de me reapaixonar pelo Brasil em um momento em que o país está passando por uma fase terrível”, diz Rodrigues. <EM>

Songbook de Histórias



Ao longo dos contos, o autor explora diferentes estilos e narradores. “Cada história pede uma voz, então quando o (conto do) João Gilberto chegou, o livro ficou definido como uma espécie de songbook. Assim como cada canção tem sua melodia e seu ritmo, no livro cada história ganha um tipo de narrador”, explica.



Para ele, a opção por essas vozes múltiplas contribui para a obra. “Ela dá um efeito interessante que é o de trazer a própria linguagem para o jogo literário. A voz do narrador deixa de ser uma voz natural e conhecida para o leitor, já que ela não se repete, e passa a chamar a atenção”, destaca.



Nessa proximidade com a música, a obra também traz uma brincadeira que remete aos LPs, sendo dividida em Lado A e Lado B – e um uma espécie de “faixa bônus”.



“O Lado A é onde ficam as histórias mais histórias, com princípio meio e fim. Já o lado B é um lado de mais desconstrução, mais reflexivo e metalinguístico. Embora todo o livro tenha humor, esse lado é mais irônico”, revela.



Serviço

Sérgio Rodrigues lança o livro “A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos”, hoje, às 19h30, na sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537 – Centro). Entrada Gratuita