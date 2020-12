Aberturas especiais para alguns episódios, “mais doideira” e a chegada da família de um primo que seria uma espécie de “versão alternativa” daquela que o irmão de Jorel tem em casa. Esses são os principais “spoilers” da quarta temporada de uma das séries de animação mais longevas de nossa história.

Com os 26 novos episódios que irão ao ar em 2021, no Cartoon Network (TV por assinatura), “Irmão do Jorel” chega a um total de 104 capítulos que têm como força-motriz as relações de um garoto tímido que, até hoje, ninguém sabe o nome. Todos o chamam justamente de irmão do Jorel.

“São muitas aventuras desta família. Claro que ainda não dá para se comparar com ‘Os Simpsons’, em termos de número de episódios, mas é bem significativo”, comemora Zé Brandão, sócio-fundador do Copa Studios, de onde saem as maluquices que vêm conquistando fãs no mundo todo.

A série não tem atraído apenas crianças, caindo também no gosto de adultos. “Temos uma preocupação grande em atender as crianças, que são nosso público principal. Mas a animação nos dá a possibilidade de construir cenas de humor em camadas, com os adultos assimilando referências que refletem a nossa realidade”, observa.

Desafios

Num bate-papo virtual com jornalistas do país, a diretora de animação da quarta temporada, Lena Franz, falou do desafio que é manter a série em alta com os fãs, mas sem abrir mão da ousadia. “Ao mesmo tempo que a gente já sabe o que funciona ou não, surgem coisas novas que nos desafiam”.

Ela participa de “Irmão do Jorel” desde o primeiro episódio, em 2014, quando se tornou a primeira animação original do canal feita no país. Como animadora, viu o programa se desenvolver com o passar dos anos, tanto em relação ao conteúdo quanto à técnica. “Muito legal ver onde ele está hoje. Fazer parte disso é incrível!”, assinala.

Na primeira temporada, conta, “eles ainda estavam descobrindo, tateando, sobre o que poderiam fazer. Era algo mais bruto e fomos lapidando, principalmente os personagens, que passaram por um redesign, ficando mais orgânicos. As linhas se tornaram mais finas, mais limpas. Os cenários ganharam cores e animação foi ficando mais precisa”, compara.