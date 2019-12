O Grande Teatro Sesc Palladium recebe em 14 de dezembro, às 20h30, mais uma apresentação da série “Concertos Virtuosi”. Na programação, obras com temática natalina de A. Vivaldi e W.A.Mozart, a serem interpretadas pelo Coro e Orquestra Virtuosi, sob a regência do maestro André Brant e com solistas convidados. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do espaço ou pelo site Ingresso Rápido.



Embora tenha composto várias óperas e centenas de concertos de violino, Vivaldi era padre e, por isso, grande parte de sua obra é religiosa.

O programa se inicia com Magnificat, para coro e orquestra, cujo texto, retirado do Evangelho de São Lucas, narra a visita de Maria à sua prima Isabel. Nessa passagem, Maria está grávida de Jesus e glorifica a Deus por ter sido escolhida como a mãe do Salvador.



Na sequência, a soprano Annelise Cavalcanti será a solista do moteto Exsultate, Jubilate (Exultai, Jubilai). Composta por Mozart com apenas 16 anos, mostrando mais uma vez a genialidade precoce do artista, a peça é repleta de alegria e jovialidade.



O texto, de autor desconhecido, convida o público a se alegrar, pois “os dias escuros já passaram e a calma chegou para os justos”, fazendo uma clara referência ao nascimento de Jesus.



Por fim, será apresentado o Glória de Vivaldi. Composta em 1715 para coro, orquestra e solistas, se baseia no hino cristão Gloria in eccelsis Deo (Glória a Deus nas alturas), escrito no século IV e que integra o rito da missa. Embora seja usado também na Páscoa, o Glória de Vivaldi também é bastante cantado em comemorações de Natal, pois o texto inicial faz referência ao trecho do Evangelho de São Lucas em que o Anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus.



Momento especial



Segundo o pianista Ederson Urias, diretor da série, o concerto será bastante especial. “Temos vários motivos para comemorar. Ficamos sempre felizes por oferecer ao público mineiro música de qualidade, sobretudo com um tema tão importante como o do Natal. Além disso, marca o fechamento da nossa temporada, que foi excepcional, pois tivemos a presença da pianista Maria João Pires, grande estrela do piano mundial, em outubro”, comenta.



Além disso, ele conta que também será lançada a próxima temporada. “Pela primeira vez no Brasil faremos a integral da obra para piano e orquestra de Mozart. Vamos interpretar os seus 27 concertos em nove apresentações”, adianta Urias.



SERVIÇO:

Data: 14/12/2019 (Sábado)

Horário: 20h30

Local: Grande Teatro Sesc Palladium

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 420, Centro – Belo Horizonte

Preços: Plateia III – R$ 24 (trabalhadores do comércio), R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Plateia II – R$ 32 (trabalhadores do comércio), R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Plateia I – R$ 48 (trabalhadores do comércio), R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)