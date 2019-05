Encontros românticos fracassados e a modernidade nos relacionamentos são os principais temas da série Shippados, que estreia no dia 7 de junho, no Globoplay. A comédia terá participação de Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch, Luis Lobianco, Clarice Falcão, Julia Rabelo e Rafael Queiroga.



Tatá interpreta Rita, uma atendente de supermercado que está desanimada com decepções amorosas, que afetam diretamente sua autoestima.



O roteiro é de Fernanda Young e Alexandre Machado. A direção é de Patrícia Pedrosa. Shippados é dos mesmos criadores de Os Normais. Em dezembro, a produção da série decidiu suspender as gravações após a morte de um eletricista da equipe.