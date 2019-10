Os atores Lília Cabral, Matheus Nachtergaele, Emilio Dantas e Martha Nowil, entre outros, já estão participando das gravações de Todas as Mulheres do Mundo, série que homenageia a obra do autor, diretor e dramaturgo Domingos Oliveira, que morreu em março deste ano, aos 82 anos. Lília fará participação especial como Dionara, mãe de Paulo (Emilio Dantas), em um dos 12 episódios da série. Ainda sem data de estreia prevista, Todas as Mulheres do Mundo é escrita por Jorge Furtado com Janaína Fischer, livremente inspirada na obra de Domingos Oliveira, com direção artística de Patricia Pedrosa.



