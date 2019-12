Em quatro episódios de menos de uma hora, “Filmes que Marcaram Época” é uma boa pedida de maratona para quem terá um tempo em casa durante as férias ou no recesso de Ano-Novo. Lançada em meados de novembro, spin-off de “Brinquedos Que Marcaram Época”, a série, disponível na Netflix, conta os bastidores de clássicos do cinema dos anos 1980 e início dos 1990.

Você sabia, por exemplo, que Bruce Willis não estava cotado para atuar em “Duro de Matar”? O motivo é que ele era um ator de TV, protagonista da comédia “A Gata e o Rato”, e a transição de carreira entre séries e cinema – e vice-versa – não era bem aceita naquela época como nos dias de hoje.

Essa é apenas uma das curiosidades que traz a série documental no episódio que trata do filme estrelado pelo ator alemão, astro de Hollywood.

Artistas e diretores

Ao longo de apenas quatro episódios, a produção da Netflix explora blockbusters que uniram e divertiram gerações, além de contar com entrevistas com atores, diretores e outros profissionais que trabalharam em “Os Caça-Fantasmas”, “Esqueceram de Mim” e "Dirty Dancing”. Cada produção é destrinchada num capítulo próprio, cuja duração varia de 45 a 50 minutos.

Cada episódio é dedicado a uma produção; dentre elas está Dirty Dancing, de Jennifer Gray e Patrick Swayze

Como não há ordem específica para assistir aos filmes, fica a critério do telespectador escolher por onde começar e terminar a maratona. Os filmes também podem ser baixados para serem assistidos off-line.

O criador do projeto, Brian Volk-Weiss, disse que o documentário sobre os filmes foi mais difícil de ser feito do que a inspiração dele, dada a complexidade para convencer algumas das estrelas de Hollywood a falar sobre as produções.

Brinquedos icônicos

Inspiração da série recém-lançada, “Brinquedos que Marcaram Época” mostra as mentes por trás de brinquedos icônicos que divertiram gerações. Os quatro primeiros episódios da série começaram a ser transmitidos em dezembro de 2017. Já a terceira temporada chegou ao streaming há pouco mais de um mês.

“Brinquedos que Marcaram Época” conta não só a história de brinquedos que, como o nome diz, fizeram sucesso entre gerações, como revela curiosidades de cada um deles. Dentre os personagens estão He-Man, Star Wars, Hello Kitty e Barbie. Os filmes também desvendam a criação de Tartarugas Ninja e Meu Querido Pônei.