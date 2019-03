MC Guimê usou as redes sociais para se manifestar sobre o fato de ter sido preso por porte de drogas. O funkeiro postou uma foto em que aparece em um corredor, com a mão no queixo, e com os dizeres "Only God can judge me" ou "Somente Deus pode me julgar".



Na sexta-feira, dia (15), ele foi detido no 10º Distrito Policial, na Penha, zona leste de São Paulo, por porte de drogas. As autoridades confirmaram à reportagem que ele assinou um termo circunstanciado (registro foto para infrações de menor potencial ofensivo) e foi liberado em seguida.



No domingo, (17), MC Guimê realizou dois shows na região do Paraná, em Siqueira Campos e Ponta Grossa. O funkeiro publicou vídeos durante as apresentações no perfil oficial dele no Instagram.