Baterista do Só pra Contrariar antes da saída do vocalista e irmão Alexandre Pires, que assumiu carreira solo em 2002, Fernando Pires experimentou um prazer especial ao gravar antigas músicas do repertório em “Lado B”, álbum comemorativo dos 30 anos do grupo mineiro e que será lançado amanhã.



Nas 11 faixas do disco, que também estará disponível em plataformas digitais, é a primeira vez que Fernando registra a própria voz. “Todas elas são dos anos 90, quando o Alexandre era o vocalista. Foi como uma viagem no tempo para mim. Muito gostoso entrar no estúdio e cantar músicas que marcaram a história do SPC”.



De Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde o grupo faz questão de manter raízes, Fernando explica o critério de seleção das canções, espécie de segunda chance para composições que, por questões de marketing ou decisão da gravadora, não foram trabalhadas nas rádios quando lançadas.



“É um resgate, uma releitura da discografia da banda. Escolher este repertório foi fácil e, ao mesmo tempo, difícil, porque nossa discografia é muito rica”, registra o vocalista, que vê em “Lado B” um presente para os fãs que acompanham o grupo de pagode desde a projeção com hits como “A Barata” e “Que se Chama Amor”.



Para Fernando, a seleção só comprova uma das qualidades do SPC – “letras especiais e bacanas, de muito respeito à mulher, falando do amor de uma maneira tranquila e sutil”. Ele não tem dúvidas de que a preocupação com o conteúdo é marca na história do grupo.



As gravações do novo álbum aconteceram no estúdio próprio, em Uberlândia, e “ao vivo”, com a presença de 250 convidados especiais, entre integrantes de fã-clubes e amigos. ‘Gravamos praticamente na hora, parando uma ou outra hora para acertar um instrumento”, assinala.



Alexandre acompanhou tudo de perto, dando palpite e participando de uma das músicas, “No Céu da Paixão”, versão em português de “I Belive I Can Fly”, de R. Kelly. “Alexandre é um monstro, não tem como comparar. Tem o estilo dele e, aos poucos, fui mostrando o meu, sem sofrer qualquer tipo de rejeição”.



O público não irá esperar muito para ver o grupo na estrada, com o repertório de “Lado B”. O início da turnê, como não poderia deixar de ser, acontecerá em Uberlândia, seguindo para São Paulo e Rio. Em Belo Horizonte, o SPC se apresentará em 29 de novembro, no Km de Vantagens Hall.