A programação do Minas Pocket, da Fundação Clóvis Salgado, se encerra em 2018 recebendo na Sala Juvenal Dias o poeta, artista visual e sonoro, cantor, compositor, performador, ensaísta e editor Ricardo Aleixo, que apresentará a performance “Antiboi”, baseada no seu livro homônimo. O autor terá como convidado especial Paulo Sérgio Thomaz, com quem vem desenvolvendo um trabalho musical em duo. Na performance, Aleixo e Paulo produzirão, em tempo real, a ambiência eletroacústica sobre a qual serão entoados poemas que fazem parte do livro, enquanto imagens extraídas de vídeos realizados pelo poeta são projetadas. Sala Juvenal Dias – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537 – Centro), nesta quarta-feira (19), às 20h, entrada gratuita. Informações: (31) 3236-7400.