Considerado um dos maiores festivais de samba e pagode do Brasil, o Samba Prime chega em sua 8ª edição com grande sucesso. No próximo sábado (25), o Mega Space será palco para os shows de Ferrugem, Dilsinho, Sorriso Maroto, Suel, Belo, Turma do Pagode, Thiaguinho, Péricles, Mumuzinho, Parangolé, além de várias participações especiais

A montagem do evento foi iniciada no dia 13 de maio. As estruturas para a festa ocupam uma uma área de 50 mil metros quadrados no Mega Space, tendo 1500 metros lineares de bares e projeção de consumo de 100 mil litros de cerveja. Para fazer tudo acontecer, cerca de 3 mil profissionais estão envolvidos na produção, nas mais diversas funções, como montadores, limpeza, produtores, seguranças, brigadiistas e outros .

Com a realização do evento no Mega Space e a ampliação da grade de artistas, o festival passa a contar com 15 horas ininterruptas de música com os maiores nomes do samba e do pagode nacional. O palco com 70 metros de comprimento e mais de 15 de altura não deixará o público um minuto sem música. Enquanto uma banda toca, será realizada a troca de equipamentos simultaneamente em outro palco, o que possibilitará realizar o evento sem intervalo entre os shows.

Para quem for de carro, o Mega Space possui amplo estacionamento, ao valor promocional de R$ 30, com seguranças monitorando os veículos durante todo o evento. Aos que forem de ônibus, haverá cinco pontos de embarque com passagens a R$ 8. O público poderá escolher entre o Minas Shopping, Shopping Estação BH, Mineirão, Praça da Estação e Praça da Savassi. A passagem será vendida antecipadamente pelo site www.centraldoseventos.com.br/ônibus.

Além da facilidade dos ônibus exclusivos que farão o transporte para o Mega Space, o Samba Prime firmou uma parceria com um aplicativo de transporte, que vai oferecer 20% de desconto. O local do evento conta também opções para chegar por meio do transporte público com embarque na Estação do Metrô São Gabriel: 4105, 4155, 4115, 4175, 4145, 4185 e 5582.

Setores à disposição

O Samba Prime oferece ao público a possibilidade de escolher entre três setores. O Samba, que tem bebidas vendidas à parte, o Prime, com open bar de cerveja Brahma, vodka, energético, sucos, refrigerante e água, além de bares e banheiros exclusivos, e o Golden, com open bar de espumante, energético, vodka, cerveja Brahma, catuaba, citrus, refrigerante e água, além de de área reservada em frente ao palco e acesso ao Espaço Prime. Os ingressos estão disponíveis no site www.centraldoseventos.com.br ou nas lojas da Central dos Eventos.

Serviço:

Samba Prime 2019

Local: Mega Space (Avenida das Indústrias, 3000, Santa Luzia – MG)

Data: 25 de maio, sábado, a partir das 14h

Ingressos (4º lote) - virade lote nesta quinta-feira:

Espaço Samba: R$ 75 (bebidas vendidas a parte)

Espaço Prime: R$ 150 (open bar de cerveja, vodka, energético, sucos, refrigerante e água, além de bares e banheiros exclusivos)

Espaço Golden: R$ 240 (open bar de espumante, energético, vodka, cerveja, catuaba, citrus, refrigerante e água, além de de área reservada em frente ao palco e acesso ao Espaço Prime)

Vendas: Central dos Eventos

Classificação etária:

Espaço Samba: 16 anos

Espaço Prime e Golden: 18 anos