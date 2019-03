Os fãs mineiros da extinta dupla Sandy e Júnior já podem comemorar - e anotar na agenda uma data especial. Os irmãos vão retornar aos palcos para a turnê "Nossa História", e, Belo Horizonte, está na rota dos cantores.

Na capital mineira, o show está previsto para acontecer no dia 17 de agosto, a partir das 20h30, no Ginásio do Mineirinho. A pré-venda dos ingressos acontece nos dias 20 e 21 de março, exclusivamente para clientes Cartão Elo. Os interessados deverão acessar o site www.ingressorapido.com.br para garantir a entrada.

Já a venda para o público geral terá início no dia 22, também na página eletrônica do Ingresso Rápido. Quem optar por fazer a compra pessoalmente, pode procurar a bilheteria da Central de Eventos, que fica na rua dos Tupis, 337, no Centro de BH. O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h.

Os setores dos shows são divididos com nomes de grandes hits da dupla, como “Eu acho que pirei”, “Vamô pulá” e “Inesquecível”.

Confira abaixo a tabela completa dos preços:

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 240,00 R$ 480,00 PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 140,00 R$ 280,00 CADEIRA INFERIOR (TURU TURU) R$ 150,00 R$ 300,00 CADEIRA SUPERIOR (AS QUATRO ESTAÇÕES) R$ 70,00 R$ 140,00

Há opção para pacote vip, que custa R$ 350 e dá direito a credencial diferenciada, entrada antecipada no dia do show, acesso a passagem de som dos artistas e água liberada para consumo.

Sucessos

A dupla já adiantou que o set lista será composto hits que não saem da cabeça dos fãs, como "Vamo Pulá", "Turu Turu", "Desperdiçou", "Inesquecível", "A Lenda", "Não dá Pra Não Pensar", "Love Never Fails" e "Quatro Estações".

"Queremos dar às pessoas um ‘show de Sandy e Junior’, relembrar e revisitar quem a gente era e dividir isso com uma galera que não pôde ver na época, mas acompanhava a carreira, o programa etc.", anima-se Sandy.



Turnê

Além de BH, a turnê passará por Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Manaus e Belém. No total, serão 10 shows em todo o Brasil. Veja abaixo os locais e datas: