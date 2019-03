A dupla Sandy e Junior anunciou shows extra da turnê "Nossa História". Os fãs mineiros, porém, não têm o que comemorar. As apresentações extras vão ocorrer somente em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com os organizadores, a decisão foi adotada "devido à grande procura" e nas duas cidades mais concorridas.

No Rio de Janeiro o show extra acontecerá no dia 2 de agosto, enquanto São Paulo recebe a dupla no dia 25 do mesmo mês. A pré-venda de ingressos para os dois shows extras ocorrerá nos dias 27 e 28 de março, exclusiva para clientes Elo, a partir das 10h do dia 27 pelo site da Ingresso Rápido e nas bilheterias oficiais de cada cidade. As vendas para o público em geral começam no dia 29 de março, a partir da 00h01 pelo site e às 10h nas bilheterias.

Veja a fila no Shopping Cidade, em Belo Horizonte, nesta manhã (22):

Em Belo Horizonte, o show ocorrerá no dia 17 de agosto, na Esplanada do Mineirão. O local tem capacidade para comportar até 24 mil pessoas. Os fãs mineiros também fizeram uma corrida para garantir os ingressos para a apresentação. No site, os bilhetes se esgotaram em poucas horas. A mesma situação aconteceu na bilheteria oficial, no Shopping Cidade.

Turnê

12 de julho: Recife - Classic Hall

13 de julho: Salvador - Arena Fonte Nova

19 de julho: Fortaleza - Centro de Convenções

20 de julho: Brasília - Nilson Nelson

2 de agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

3 de agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

25 de agosto: São Paulo - Allianz Parque

24 de agosto: São Paulo - Allianz Parque

31 de agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13 de setembro: Manaus - Estúdio 5

14 de setembro: Belém - Hangar

