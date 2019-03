A dupla Sandy e Junior usou as redes sociais no fim da tarde desta sexta-feira (29) para agradecer os fãs e falar da imensa expectativa em torno da turnê “Nossa História”. Dos 13 shows planejados para serem realizados entre 12 de julho e 21 de setembro, sete já estão com ingressos esgotados – inclusive o que está programado para o dia 17 de agosto, na Esplanada do Mineirão. Anteriormente, o show aconteceria no Ginásio do Mineirinho, mas houve uma mudança no local para que a capacidade pudesse aumentar de 12 mil para 24 mil espectadores.

A dupla afirma na nota que a frustração dos muitos fãs que não conseguiram comprar ingressos “desencadeou diversos questionamentos que estão, sim, sendo apurados por todas as equipes do projeto”. Foram abertos shows extras em Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. “Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Confiem que estamos cientes de tudo. E pensando nas melhores soluções que forem possíveis”, escreveram.

Fãs mineiros pedem para que uma nova data seja marcada em Belo Horizonte ou que o show aconteça dentro do Mineirão – aumentando a capacidade. A direção da Minas Arena, que administra o Mineirão, afirma que não há informações sobre mudanças no show previsto, mas que o estádio está de portas abertas caso a produção deseje alugá-lo para a apresentação. A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a assessoria de Sandy e Junior, mas não obteve retorno.

Confira a postagem feita pela dupla no Instagram:

